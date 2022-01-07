Радзиховский: «Не пришел бы Путин, в Казахстан вторгся бы Китай». Сокор: «Азербайджану надо задуматься над мандатом российских войск в Карабахе» российский и американский политологи за круглым столом haqqin.az
Российский политолог Леонид Радзиховский считает, что стихийными протестами в Казахстане пытались воспользоваться в борьбе за власть местные элиты Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.
Очевидно, волна протестов в Казахстане не планировалась и поднялась совершенно случайно, сказал политолог в интервью haqqin.az.
«Кто мог предположить, что повышение цен на газ станет триггером для столь мощного социального взрыва? Человек, способный заранее просчитать и спланировать такую масштабную провокацию, еще не родился, - считает Радзиховский. – Другое дело, что массовые волнения с применением оружия и насилия для Казахстана – отнюдь не редкость. Достаточно вспомнить алма-атинские протесты декабря 1986 года, когда сняли первого секретаря ЦК Казахстана Кунаева и на его место назначили русского Геннадия Колбина. И тогда также погибли десятки людей, были арестованы сотни казахов. То есть, вооруженные выступления, сопровождающиеся массовым насилием у казахстанцев - явление традиционное. Власть в лице президента Токаева могла вести себя при нынешних событиях по-разному. Но в данном случае я не исключаю, что она поощряла эти протесты: не был введен комендантский час, бездействовала полиция и пр. Вероятно, все это делалось, точнее, не делалось, по указанию самого Токаева, чтобы обострить ситуацию и получить предлог окончательно избавиться от Нурсултана Назарбаева».
Российский политолог обращает внимание на тот факт, что, покинув пост президента Казахстана, Назарбаев передал «сменщику» не всю власть, сохранив за собой пост председателя Совета безопасности страны, лидера правящей партии, а за своей дочерью – кресло спикера парламента.
В свою очередь, Токаев в течение двух лет предпринимал последовательные шаги для ослабления своего главного политического соперника. Вначале он убрал из парламента его дочь, Даригу, потом лишил Назарбаева должности руководителя правящей партии. На пути Токаева к единоличной власти оставалась последняя преграда – стратегически важная должность председателя Совета безопасности, с которой, по законам Казахстана, снять Назарбаева было невозможно. Тем не менее три дня назад, на пике вандализма и грабежей, чинимых бандитами в масках на улицах Алма-Аты, ему это удалось с помощью формулировки «в условиях исключительной ситуации». Правда, за Назарбаевым по-прежнему сохраняется неофициальный титул «елбасы», который он сможет сохранить только в том случае, если публично проявит солидарность с действующим президентом страны и своим непререкаемым авторитетом «общенационального лидера» поможет Токаеву стабилизировать ситуацию в Казахстане.
«По-настоящему озадачивает тот факт, что в ходе социального взрыва в Казахстане, который сопровождался грабежами и погромами, приобретая по ходу все более жесткий и непримиримый характер, не прозвучало ни одного внятного требования или лозунга, - отмечает Радзиховский. – Такое впечатление, что все делалось только для того, чтобы картинка на телеканалах была по-настоящему пугающей, ужасной. На этот счет есть разные версии. По одной из них, к протестам толпы присоединились сторонники клана Назарбаева, стремившиеся таким образом свалить Токаева. По второй версии, жестокость беспорядкам придало участие в них радикальных исламистов, по третьей - погромы совершали хорошо организованные толпы хулиганов, которые, не заморачиваясь придумыванием политических лозунгов, грабили всё подряд. Все эти версии реальны, ни одна из них не исключает другие. Ясно лишь одно: события «казахской зимы» стали реально угрожать уже самому Токаеву. Безусловно, местная полиция и, в случае крайней необходимости, армия Казахстана могли в считанные часы навести в стране порядок. Но, судя по всему, президент Казахстана, не желая нести ответственность за развязывание гражданской войны, обратился за иностранной помощью…»
По мнению российского политолога, не будь Казахстан связан договором ОДКБ, Токаев, скорее всего, обратился бы за помощью к Китаю. Но выбора у президента не было, и он позвонил в Москву.
У решения Токаева попросить для урегулирования ситуации в Казахстане помощь России (мы говорим ОДКБ, а подразумеваем РФ) вновь две версии.
По одной, присутствие в стране ограниченного воинского контингента ОДКБ должно было запугать восставших и оказать психологическое давление на казахскую милицию и армию. Мол, если мы не возьмемся за дело по-настоящему и не будем выполнять приказы своего президента, то это за нас сделают русские. По другой, Токаеву была необходима военная сила извне для реального подавления «казахской зимы». Судя по всему, пока миротворческий контингент ОДКБ в военных действиях на территории Казахстана не участвует - для контроля над ситуацией хватает сдерживающих усилий казахской милиции и армии. Но поскольку картина постоянно меняется, трудно понять, на чьей стороне реальная инициатива - восставшие во многих городах страны по-прежнему не сдались и продолжают вооруженное сопротивление. Если в ближайшие дни эта картина не изменится, можно будет говорить, что против законной власти Казахстана выступают не обычные бандиты и мародеры, а организованная сила, возможно, идеологически мотивированные местные исламисты или религиозные радикалы и сепаратисты из разных областей Казахстана.
По мнению Радзиховского, после стабилизации ситуации в Казахстане российские военнослужащие на территории этой страны не останутся.
«Не думаю, что Путин вынашивает планы захвата Казахстана, чтобы установить в этой стране полуоккупационный режим, - отметил Радзиховский. - России сегодня это физически не по силам…»
Российский политолог прокомментировал также пост в «Твиттере» главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором близкая к Кремлю журналистка утверждает, что, в обмен на военную помощь, президент Токаев должен будет, в частности, признать Крым частью России, объявить русский вторым после казахского государственным языком и пр.
«По сути, Симоньян говорит об установлении российского политического контроля над властью Казахстана, - считает Радзиховский. - Это очень маловероятно по целому ряду причин. Во-первых, Казахстан входит в сферу влияния не только России, но и Китая, вложившего в эту страну гораздо больше денег, чем РФ. Поднебесная, которая много лет сотрудничает с Казахстаном, вряд ли согласится с диктатом РФ над своим северным соседом. Так что, президент России не станет из-за Казахстана ссориться с Китаем. Это слишком опасно, поскольку КНР сегодня - главная опора Путина в мире. Не говоря уже о том, что усиление российского влияния в Казахстане вызовет естественное сопротивление со стороны казахских националистов. Словом, спокойной жизни там не будет, уж поверьте. Если это и не приведет к гражданской войне, то точно вызовет яростное сопротивление казахского общества, повышение градуса национализма. Как вы понимаете, все это вряд ли усилило бы позиции Владимира Путина. И, наконец, чтобы втянуть Казахстан в свою политическую орбиту, одних только подразделений ВДВ недостаточно, надо будет также вводить на гигантскую территорию Казахстана дополнительные воинские контингенты и базы обеспечения, вкладывать в эту страну серьезные инвестиции и пр. Таких ресурсов у России сегодня нет. Что же касается «политических прогнозов» Маргариты Симоньян… Нет ничего более легкого и, главное, безнаказанного, чем с пеной у рта доказывать геополитическое величье России или, не задумываясь, выступать в роли доморощенного политического пророка. Куда сложнее подмять под себя крупное иностранное государство, в суверенитете которого заинтересованы Китай, Турция и ряд ведущих стран Запада».
Владимир Сокор, американский аналитик Фонда Джеймстауна, считает, что после прекращения российской интервенции правоохранительные силы Казахстана быстро справятся с ситуацией в стране.
В интервью haqqin.az, Сокор отметил, что до 5 января казахские силовики отказывались стрелять по участникам массовых протестов. Но после того, как вечером того же дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ, ситуация резко изменилась.
Американский политолог обращает внимание на тот факт, что еще до полудня 5 января пресс-секретарь президента РФ Д.Песков утверждал, что происходящие в Казахстане события – внутренние дела суверенного государства, вмешиваться в которые Россия не намерена. Но уже спустя несколько часов Токаев позвонил председателю ОДКБ Николу Пашиняну с просьбой ввести в Казахстан вооруженный контингент миротворческих сил. Из чего следует, что на тот момент Казахстан утратил контроль над ситуацией в своей стране. И ровно с этого момента массовые волнения в Казахстане перестали быть внутренним делом этой страны.
«Примечательно то, что президент Токаев позвонил не президенту России, а к формальному председателю Совета Безопасности ОДКБ Николу Пашиняну, - отмечает американский политолог. – После чего официальный сайт Кремля тут же опубликовал ответ Пашиняна с согласием Совета Безопасности ОДКБ ввести в Казахстан миротворческие силы. Далее следуют два несопоставимых факта: Путин вообще не комментировал ситуацию, но через несколько часов после публикации релиза ОДКБ в Казахстан вылетело подразделение российских десантников. Той же ночью, с 5 на 6 января, министр обороны Республики Беларусь Геннадий Хренин, сославшись на устное согласие президента Лукашенко, завил, что Минск также будет участвовать в миротворческих действиях ОДКБ. Такое впечатление, что российские и белорусские военные действовали сами по себе, без публичного заявления политических лидеров государств, входящих в ОДКБ. Интересно также, что заседание Совета Безопасности ОДКБ по вопросу введения войск в Казахстан не проводилось даже формально. Известно, что состоялся телефонный разговор между Лукашенко и Путиным, после чего Лукашенко разговаривал с Токаевым, а премьер-министр Киргизии - с президентом Казахстана. То есть, были двухсторонние телефонные переговоры, да и то не между всеми лидерами стран ОДКБ. Таким образом можно констатировать, что решение об интервенции было принято неформально и неофициально, без соответствующих процедур в рамках ОДКБ…»
Сокор отметил, что, по Уставу ОДКБ, вооруженные силы этой международной структуры не имеют права вмешиваться в процессы, происходящие внутри входящих в него стран. У коллективного договора есть лишь мандат на действия в случае межгосударственных конфликтов.
К примеру, в 2010 году, во время кровавых волнений в Кыргызстане, когда шли разговоры о том, что Москва с одобрения ОБСЕ может послать войска в Кыргызстан, чтобы установить в этой стране порядок, Казахстан, председательствовавший в ОДКБ, выступил против участия России, ясно дав понять Москве, что происходящее в Кыргызстане – внутреннее дело самих кыргызов. И тогдашний президент России Дмитрий Медведев согласился с этим.
А в 2020 году уже Россия не удовлетворила просьбу Армении, которая обратилась к странам ОДКБ с просьбой защитить её в вооружённом конфликте в Карабахе. Москва тогда выразила свою официальную позицию, по которой регион Карабаха является частью территории Азербайджана, а не Армении, следовательно, конфликт не связан с нарушением территориальной целостности Армении и повода для вмешательства сил ОДКБ нет.
Также обращает на себя внимание тот факт, что Республика Беларусь, неизменно отказывавшаяся от участия своих вооруженных сил в зарубежных миротворческих миссиях, вдруг направила подразделения в Казахстан.
«Лукашенко нарушил свой же принцип невмешательства по двум причинам, - считает американский политолог. - Во-первых, после попытки «цветной революции» в Беларуси и введения Западом экономических санкций, он стал слишком зависим от президента России. Во-вторых, Лукашенко усердно выстраивает собственный имидж политика, способного «навести порядок» не только в Беларуси. И в этом смысле, участие подразделений белорусской армии в наведении порядка в Казахстане – хороший шанс доказать это на деле…»
Владимир Сокор считает, что, после начала российской интервенции под эгидой миротворческой операции ОДКБ, силовики Казахстана стали намного эффективнее справляться с ситуацией, демонстрируя готовность выполнить приказ президента Токаева и стрелять по своим согражданам «на поражение».
В то же время американский политолог уверен, что к действиям казахстанских силовиков по противостоянию массовым актам насилия и грабежей в городах Казахстана следует относиться с известной осторожностью. По его словам, крайние меры, к которым прибегали правоохранители, зачастую оправдывались самой ситуацией.
По мнению эксперта, если в результате интервенции, волнения в Казахстане будут быстро подавлены, у России не будет достаточно рычагов влияния на казахстанскую власть, чтобы требовать каких-то политических уступок. Они появятся лишь в том случае, если беспорядки продолжатся, что, с точки зрения Сокора, маловероятно.
Особое внимание политолог уделил вопросу, почему Россия и ее союзники, несмотря на сугубо внутренний характер конфликта в Казахстане, называют эту интервенцию «операцией миротворческих сил». Как известно, миротворческие миссии – это исключительная прерогатива Организации Объединенных Наций. И только ООН может принимать решения или вручать официальный мандат для многонациональных миротворческих операций во всём мире.
Конечно, Казахстан - суверенное государство, которое может просить военную помощь у любой страны. Равно, как и Россия, которая без каких-либо экивоков, основываясь только на просьбе президента Токаева, могла ввести в Казахстан свои войска. К чему, спрашивается, формулировка «миротворческие силы»?
«А к тому, - утверждает Владимир Сокор, - что на протяжение последних тридцати лет при отсутствии какого-либо противодействия со стороны США и НАТО Россия застолбила за собой монопольное право предотвращать и блокировать опасные с её точки зрения процессы, происходящие в двенадцати из пятнадцати бывших советских республик, называя акты военного усмирения бывших территорий СССР «миротворческими миссиями». По существу, Россия лишила ООН законодательной базы и полномочий, касающихся всего постсоветского пространства за исключением трех республик Балтии. Другими словами, только Российская Федерация и никто более не может на этом пространстве играть роль "миротворцев". Что и было доказано на примере Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Таджикистана, Карабаха, что доказывается сегодня в Казахстане…»
По словам американского политолога, это ситуация очень опасна. В частности, она заставляет задуматься над тем, что, к примеру, будет через четыре года, когда истечет срок мандата российских военных в Карабахе? Впрочем, в этом плане ситуация в Азербайджане куда более стабильна, нежели в Молдове, Грузии, Казахстане и даже в Украине. Прежде всего, потому что у Баку есть Турция - надёжный и сильный союзник, являющийся, к тому же, членом НАТО, что в случае обострения ситуации может сбалансировать давление со стороны России.
«И все же, - утверждает Владимир Сокор, - думать о времени, когда закончится мандат на пребывание российских войск в Карабахе, нужно уже сегодня…»