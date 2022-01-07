Записал: Джейхун Наджафов, собкор 18:52

Российский политолог Леонид Радзиховский считает, что стихийными протестами в Казахстане пытались воспользоваться в борьбе за власть местные элиты Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева. Очевидно, волна протестов в Казахстане не планировалась и поднялась совершенно случайно, сказал политолог в интервью haqqin.az. «Кто мог предположить, что повышение цен на газ станет триггером для столь мощного социального взрыва? Человек, способный заранее просчитать и спланировать такую масштабную провокацию, еще не родился, - считает Радзиховский. – Другое дело, что массовые волнения с применением оружия и насилия для Казахстана – отнюдь не редкость. Достаточно вспомнить алма-атинские протесты декабря 1986 года, когда сняли первого секретаря ЦК Казахстана Кунаева и на его место назначили русского Геннадия Колбина. И тогда также погибли десятки людей, были арестованы сотни казахов. То есть, вооруженные выступления, сопровождающиеся массовым насилием у казахстанцев - явление традиционное. Власть в лице президента Токаева могла вести себя при нынешних событиях по-разному. Но в данном случае я не исключаю, что она поощряла эти протесты: не был введен комендантский час, бездействовала полиция и пр. Вероятно, все это делалось, точнее, не делалось, по указанию самого Токаева, чтобы обострить ситуацию и получить предлог окончательно избавиться от Нурсултана Назарбаева».

Российский политолог обращает внимание на тот факт, что, покинув пост президента Казахстана, Назарбаев передал «сменщику» не всю власть, сохранив за собой пост председателя Совета безопасности страны, лидера правящей партии, а за своей дочерью – кресло спикера парламента. В свою очередь, Токаев в течение двух лет предпринимал последовательные шаги для ослабления своего главного политического соперника. Вначале он убрал из парламента его дочь, Даригу, потом лишил Назарбаева должности руководителя правящей партии. На пути Токаева к единоличной власти оставалась последняя преграда – стратегически важная должность председателя Совета безопасности, с которой, по законам Казахстана, снять Назарбаева было невозможно. Тем не менее три дня назад, на пике вандализма и грабежей, чинимых бандитами в масках на улицах Алма-Аты, ему это удалось с помощью формулировки «в условиях исключительной ситуации». Правда, за Назарбаевым по-прежнему сохраняется неофициальный титул «елбасы», который он сможет сохранить только в том случае, если публично проявит солидарность с действующим президентом страны и своим непререкаемым авторитетом «общенационального лидера» поможет Токаеву стабилизировать ситуацию в Казахстане. «По-настоящему озадачивает тот факт, что в ходе социального взрыва в Казахстане, который сопровождался грабежами и погромами, приобретая по ходу все более жесткий и непримиримый характер, не прозвучало ни одного внятного требования или лозунга, - отмечает Радзиховский. – Такое впечатление, что все делалось только для того, чтобы картинка на телеканалах была по-настоящему пугающей, ужасной. На этот счет есть разные версии. По одной из них, к протестам толпы присоединились сторонники клана Назарбаева, стремившиеся таким образом свалить Токаева. По второй версии, жестокость беспорядкам придало участие в них радикальных исламистов, по третьей - погромы совершали хорошо организованные толпы хулиганов, которые, не заморачиваясь придумыванием политических лозунгов, грабили всё подряд. Все эти версии реальны, ни одна из них не исключает другие. Ясно лишь одно: события «казахской зимы» стали реально угрожать уже самому Токаеву. Безусловно, местная полиция и, в случае крайней необходимости, армия Казахстана могли в считанные часы навести в стране порядок. Но, судя по всему, президент Казахстана, не желая нести ответственность за развязывание гражданской войны, обратился за иностранной помощью…» По мнению российского политолога, не будь Казахстан связан договором ОДКБ, Токаев, скорее всего, обратился бы за помощью к Китаю. Но выбора у президента не было, и он позвонил в Москву. У решения Токаева попросить для урегулирования ситуации в Казахстане помощь России (мы говорим ОДКБ, а подразумеваем РФ) вновь две версии. По одной, присутствие в стране ограниченного воинского контингента ОДКБ должно было запугать восставших и оказать психологическое давление на казахскую милицию и армию. Мол, если мы не возьмемся за дело по-настоящему и не будем выполнять приказы своего президента, то это за нас сделают русские. По другой, Токаеву была необходима военная сила извне для реального подавления «казахской зимы». Судя по всему, пока миротворческий контингент ОДКБ в военных действиях на территории Казахстана не участвует - для контроля над ситуацией хватает сдерживающих усилий казахской милиции и армии. Но поскольку картина постоянно меняется, трудно понять, на чьей стороне реальная инициатива - восставшие во многих городах страны по-прежнему не сдались и продолжают вооруженное сопротивление. Если в ближайшие дни эта картина не изменится, можно будет говорить, что против законной власти Казахстана выступают не обычные бандиты и мародеры, а организованная сила, возможно, идеологически мотивированные местные исламисты или религиозные радикалы и сепаратисты из разных областей Казахстана. По мнению Радзиховского, после стабилизации ситуации в Казахстане российские военнослужащие на территории этой страны не останутся. «Не думаю, что Путин вынашивает планы захвата Казахстана, чтобы установить в этой стране полуоккупационный режим, - отметил Радзиховский. - России сегодня это физически не по силам…» Российский политолог прокомментировал также пост в «Твиттере» главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором близкая к Кремлю журналистка утверждает, что, в обмен на военную помощь, президент Токаев должен будет, в частности, признать Крым частью России, объявить русский вторым после казахского государственным языком и пр. «По сути, Симоньян говорит об установлении российского политического контроля над властью Казахстана, - считает Радзиховский. - Это очень маловероятно по целому ряду причин. Во-первых, Казахстан входит в сферу влияния не только России, но и Китая, вложившего в эту страну гораздо больше денег, чем РФ. Поднебесная, которая много лет сотрудничает с Казахстаном, вряд ли согласится с диктатом РФ над своим северным соседом. Так что, президент России не станет из-за Казахстана ссориться с Китаем. Это слишком опасно, поскольку КНР сегодня - главная опора Путина в мире. Не говоря уже о том, что усиление российского влияния в Казахстане вызовет естественное сопротивление со стороны казахских националистов. Словом, спокойной жизни там не будет, уж поверьте. Если это и не приведет к гражданской войне, то точно вызовет яростное сопротивление казахского общества, повышение градуса национализма. Как вы понимаете, все это вряд ли усилило бы позиции Владимира Путина. И, наконец, чтобы втянуть Казахстан в свою политическую орбиту, одних только подразделений ВДВ недостаточно, надо будет также вводить на гигантскую территорию Казахстана дополнительные воинские контингенты и базы обеспечения, вкладывать в эту страну серьезные инвестиции и пр. Таких ресурсов у России сегодня нет. Что же касается «политических прогнозов» Маргариты Симоньян… Нет ничего более легкого и, главное, безнаказанного, чем с пеной у рта доказывать геополитическое величье России или, не задумываясь, выступать в роли доморощенного политического пророка. Куда сложнее подмять под себя крупное иностранное государство, в суверенитете которого заинтересованы Китай, Турция и ряд ведущих стран Запада».