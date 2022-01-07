«Азеригаз» подробно ответил на вопрос, который вызвал бурные обсуждения

Ответ начальника юридического отдела ПО «Азеригаз» на вопрос, заданный 7 января в ходе очередной акции «Открытые двери» для представителей СМИ и НПО, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

В ответе говорилось, что, если в квартире никто не проживает более одного месяца, потребитель обязан заблаговременно проинформировать об этом структуру.

ПО «Азеригаз» напоминает, что это положение отражено в подпункте 3.2.10 Правил «Об использовании газа».

Уведомление, упомянутое в этом подпункте, должно быть в письменной форме. Кроме того, эти обязательства изложены в пункте 2.3 (Обязанности потребителя) Договора о купле-продаже газа между газораспределителем и пользователем бытового газового оборудования:

- Соблюдать требования «Правил использования газа» (подпункт 2.3.3);

- Выполнять иные обязанности, предусмотренные «Правилами использования газа» (подпункт 2.3.7)

В случае непроживания граждан в газифицированном объекте более одного месяца по различным причинам (отсутствие постоянного проживания в загородном доме, отпуск, перемещение места работы и т.п.) основная цель информирования газораспределителя заключается в том, что структура с учетом взрывоопасных, удушающих свойств газа, может предотвратить несчастные случаи, которые могут произойти в результате возможной утечки газа в доме или квартире. Поскольку эти случаи чаще встречаются в осенне-зимний сезон, важно напомнить потребителю о поставленной задаче именно сейчас. Кроме того, следует отметить, что письменное уведомление исключает любую оплату за газ в случае его неиспользования.