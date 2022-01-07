В Алматы продолжают грабить магазины и супермаркеты

«Магазины, которые стали объектом нападения, подвергаются повторному разграблению в Алматы. Поэтому у крупных ТРЦ и супермаркетов дежурят наряды полиции. Их задача – не допустить дальнейшего мародерства». Об этом пишет издание «Спутник Казахстан».

«К сожалению, такие случаи были. И они, по рассказам алматинцев, не редки. То есть уже из разграбленных магазинов проходящие мимо люди забирали что-то с собой. Они пользовались отсутствием хозяев и недостатком полицейских», - рассказал корреспондент издания.

Агентство также отмечает, что в городе по-прежнему периодически слышны выстрелы.