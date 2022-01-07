Сотрудники правоохранительных органов нашли похищенного 29 декабря прошлого года 2-летнего ребенка. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

«В результате интенсивных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, был найден похищенный 2-летний Шихалиев Магомед Эльгюн оглу», - заявили в пресс-службе ведомства.

Также в МВД сообщили, что по подозрению в похищении ребенка задержаны Гюльтекин Мурадова и Шамиль Алиев.

Напомним, что инцидент произошел 29 декабря в одном из частных домов в поселке Сабунчи. Проживающий в этом доме Э.Шихалиев сообщил правоохранительным органам о похищении своего двухлетнего сына Магомеда неизвестной женщиной.