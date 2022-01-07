Бердымухамедов приказал закрыть «Врата ада»

По словам Бердымухамедова, идущий из-под земли газ негативно сказывается на здоровье местных жителей и экологической обстановке района.

«Нужно собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов и найти способ потушить горящий кратер в пустыне Каракумы», - сказал туркменский лидер.

Он также подчеркнул, что расходуется природный ресурс, который следовало бы экспортировать, чтобы получать прибыль.

Кратер в пустыне Каракумы шириной около 60 метров и глубиной около 20 метров — одна из достопримечательностей Туркменистана. Он появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Официальное название горящего кратера — «Сияние Каракумов», однако многие прозвали его «Вратами ада» из-за внешнего сходства.