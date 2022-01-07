Ученые заявили о новом штамме коронавируса – «дельтакрон»

Ученые Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон». Об этом заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, передает RT.

По его словам, у данного варианта генетическая основа как у штамма коронавируса «дельта», однако ряд его мутаций такие же, как у «омикрона».

Также Кострикис сообщил, что этот гибридный штамм был выявлен в 25 образцах, взятых на Кипре. При этом 11 образцов были взяты у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, еще 14 образцов взяли у других местных жителей.