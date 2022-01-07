Яшар Баширов о причинах разлада и недовольства в азербайджанском каратэ

Руководство AMKF начало с Сумгаита, где состоялась встреча с участием президента Федерации Яшара Баширова и главы Управления молодежи и спорта города Эльгюна Гумбатова.

В ходе встречи, в которой также участвовали местные тренеры и судьи, обсуждалось дальнейшее развитие каратэ в стране и, в частности, в Сумгаите. Был заслушан отчет по итогам 2021 года, рассказано о планах и существующих проблемах.

Эльгюн Гумбатов подчеркнул особую роль сумгаитских спортсменов в успехах азербайджанского каратэ и выразил готовность оказывать всяческую поддержку перспективным каратистам.

Яшар Баширов заявил, что благодаря заботе и вниманию президента Ильхама Алиева азербайджанское каратэ добилось больших успехов. Он отметил важную роль стимулирования спортсменов. Государство награждает и тренирует каратистов, что, по его словам, также вдохновляет спортсменов и тренеров, благодаря чему они еще более плодотворно и ответственно готовятся к следующим соревнованиям.

Яшар Баширов также сказал, что некоторые мелкие организации при помощи различных мотивирующих мероприятий привлекают к себе спортсменов и тренеров, что становится причиной разлада и внутреннего недовольства в олимпийском каратэ Азербайджана. По мнению президента Федерации, подобные негативные моменты оставляют в тени успехи, которые добывались годами.

В ходе встречи также представителю AMKF в Сумгаите Акифу Керимову был вручен сертификат тренера Всемирной федерации каратэ (WKF).