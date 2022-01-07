Яшар Баширов о причинах разлада и недовольства в азербайджанском каратэ
Национальная федерация каратэ Азербайджана (AMKF) согласно своему плану на 2022-й год дала старт работе в регионах.
Руководство AMKF начало с Сумгаита, где состоялась встреча с участием президента Федерации Яшара Баширова и главы Управления молодежи и спорта города Эльгюна Гумбатова.
В ходе встречи, в которой также участвовали местные тренеры и судьи, обсуждалось дальнейшее развитие каратэ в стране и, в частности, в Сумгаите. Был заслушан отчет по итогам 2021 года, рассказано о планах и существующих проблемах.
Эльгюн Гумбатов подчеркнул особую роль сумгаитских спортсменов в успехах азербайджанского каратэ и выразил готовность оказывать всяческую поддержку перспективным каратистам.
Яшар Баширов заявил, что благодаря заботе и вниманию президента Ильхама Алиева азербайджанское каратэ добилось больших успехов. Он отметил важную роль стимулирования спортсменов. Государство награждает и тренирует каратистов, что, по его словам, также вдохновляет спортсменов и тренеров, благодаря чему они еще более плодотворно и ответственно готовятся к следующим соревнованиям.
Яшар Баширов также сказал, что некоторые мелкие организации при помощи различных мотивирующих мероприятий привлекают к себе спортсменов и тренеров, что становится причиной разлада и внутреннего недовольства в олимпийском каратэ Азербайджана. По мнению президента Федерации, подобные негативные моменты оставляют в тени успехи, которые добывались годами.
В ходе встречи также представителю AMKF в Сумгаите Акифу Керимову был вручен сертификат тренера Всемирной федерации каратэ (WKF).
Он сообщил, что в прошлом году 18 каратистов из Сумгаита в различных возрастных категориях добились высоких результатов в чемпионатах страны и были приглашены в сборную Азербайджана. На августовском юношеском чемпионате Европы в Финляндии Нихад Керимзаде завоевал золото, а Айсу Алиева – бронзу. Помимо этого, Осман Османлы стал серебряным призером 1-х Игр СНГ.
Участники встречи напомнили, что сумгаитская школа каратэ подарила миру таких каратистов, как Рафаэль Агаев, Сеймур Гусейнов, Юсиф Джафаров, Эльдар Гулуев, Мушвиг Махмудов, Наргиз Мехтиева, Эльдар Ахмедов, Мурад Гаджизаде и других.