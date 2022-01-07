Министр обороны Турции: будем и дальше поддерживать позицию братского Азербайджана

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет и далее поддерживать справедливую позицию братского Азербайджана, передает «Анадолу».

«Наша цель на Южном Кавказе - долгосрочный мир и стабильность. Президенты Турции и Азербайджана протянули руку мира Армении. Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест. Это вопрос, касающийся не только Азербайджана или Армении, а региона в целом. Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности», - сказал министр.

Он напомнил, что начиная с 30 января в Азербайджане действует совместный Турецко-российский мониторинговый центр.

«Мы подходим к вопросу позитивно. Число нарушений режима прекращения огня снижается. Надеемся, на еще больший уровень стабильности. Совместные шаги Турции и России вносят вклад в мире и долгосрочность режима прекращения огня», - сказал министр обороны Хулуси Акар.