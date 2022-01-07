В Казахстане ранены сотрудники акимата Алматы

Представитель городского здравоохранения Алматы подтвердил, что сотрудники акимата, сопровождавшие журналистов телеканала «Алматы» получили ранения. Он сказал, что не может дать точный диагноз, передает Orda.kz.

«У них огнестрельное поражение грудной клетки. Насколько я знаю их состоянию ничего не угрожает», – сказал представитель городского здравоохранения.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 января было зафиксировано несколько автоматных очередей, раздававшихся с района резиденции президента. Через 15 минут поступило сообщение от проверенного источника, что под обстрел попала съемочная группа телеканала «Алматы». Погиб водитель, ранения получил журналист.