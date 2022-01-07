«Мы не можем получить дешевый газ из Азербайджана и теряем 750.000 евро в день…» министр энергетики болгарии обвиняет грецию
Болгария теряет 750 тысяч евро в день из-за того, что греческая сторона задерживает строительство греко-болгарского газопровода (проект IGB), предусматривающего прокачку азербайджанского газа в Болгарию. Об этом на слушаниях в парламенте Болгарии заявил министр энергетики страны Александр Николов, который также подчеркнул, что в результате только за последний год Болгарии был нанесен ущерб в размере более 250 миллионов евро.
Проект IGB, в рамках которого Азербайджан должен ежегодно поставлять Болгарии по одному миллиарду кубометров природного газа, был согласован еще в 2013 году. Однако строительство 182-километрового газопровода началось только в 2019-м и, как рассчитывает болгарская сторона, должно быть завершено к июлю нынешнего года.
По данным интернет-портала Euractiv, обговоренный объем азербайджанского топлива может покрыть одну треть потребности Болгарии в природном газе. Учитывая, что цена, по которой Болгария закупает его у Азербайджана, намного дешевле российской, понятна обеспокоенность болгарских партнеров, несущих из-за отсутствия полноценной инфраструктуры значительные финансовые потери.
Издание напоминает, что в конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил своему болгарскому коллеге Румену Радеву, что Баку готов экспортировать в Болгарию даже больше, чем миллиард кубометров в год.
«Однако Болгария не может воспользоваться этой возможностью, поскольку газопровод по-прежнему строится, - пишет болгарское издание. – Тот, который существует сегодня, на такие объемы не рассчитан, его пропускная возможность ограничена. Строительство нового газопровода IGB, в основном, осуществляется греческой компанией Avax, которая запросила продлить период строительства еще на год, на что правительство Болгарии ответило отказом. Таким образом, существует риск, что к 1 июля 2022 года новый газопровод запущен не будет».
Сообщается, что болгарское правительство заняло по этому вопросу предельно жесткую позицию.
«Наша цель – ввести с 1 июля в эксплуатацию газопровод с Грецией и подготовиться к следующему отопительному сезону, чтобы получить весь объем газа, предусмотренный нашим соглашением с Азербайджаном, - сказал министр Николов, обращаясь к депутатам парламента Болгарии. – Даже если компания Avax, затянувшая строительство газопровода, будет выплачивать нам в качестве компенсации за понесенные из-за непоступления дешевого газа из Азербайджана по 90.000 евро в день, это все равно не покроет наши убытки».
Николов также добавил, что для форсированного завершения строительства газопровода, правительство Болгарии рассматривает возможность привлечения нового подрядчика.
Тем временем, оппозиционная националистическая партия «Возрождение» обвинила Грецию в сознательном затягивании строительства газопровода, тогда как четыре партии, входящие в правящую коалицию, обвиняют в этом же предыдущее правительство во главе с Бойко Борисовым. В частности, ряд депутатов от этих партий напомнили, что строительство российского газопровода «Турецкий поток», который проходит по территории Болгарии, было завершено всего за год потому, что в этом был заинтересован лично бывший премьер-министр.
Напомним читателям, что задержка строительства газопровода IGB – не единственная болгарская проблема, связанная с азербайджанским газом. Ранее государственная компания «Bulgargaz», выступающая в качестве стороны контракта с Азербайджаном, заявила, что коммерческие тайны контракта на поставку газа в объеме одного миллиарда кубометров были разглашены лицами, обслуживающими интересы российского «Газпрома». В результате азербайджанская сторона угрожает «Bulgargaz» расторжением контракта.