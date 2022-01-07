Фархад Мамедов, отдел информации 21:39

Болгария теряет 750 тысяч евро в день из-за того, что греческая сторона задерживает строительство греко-болгарского газопровода (проект IGB), предусматривающего прокачку азербайджанского газа в Болгарию. Об этом на слушаниях в парламенте Болгарии заявил министр энергетики страны Александр Николов, который также подчеркнул, что в результате только за последний год Болгарии был нанесен ущерб в размере более 250 миллионов евро. Проект IGB, в рамках которого Азербайджан должен ежегодно поставлять Болгарии по одному миллиарду кубометров природного газа, был согласован еще в 2013 году. Однако строительство 182-километрового газопровода началось только в 2019-м и, как рассчитывает болгарская сторона, должно быть завершено к июлю нынешнего года. По данным интернет-портала Euractiv, обговоренный объем азербайджанского топлива может покрыть одну треть потребности Болгарии в природном газе. Учитывая, что цена, по которой Болгария закупает его у Азербайджана, намного дешевле российской, понятна обеспокоенность болгарских партнеров, несущих из-за отсутствия полноценной инфраструктуры значительные финансовые потери.

Издание напоминает, что в конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил своему болгарскому коллеге Румену Радеву, что Баку готов экспортировать в Болгарию даже больше, чем миллиард кубометров в год. «Однако Болгария не может воспользоваться этой возможностью, поскольку газопровод по-прежнему строится, - пишет болгарское издание. – Тот, который существует сегодня, на такие объемы не рассчитан, его пропускная возможность ограничена. Строительство нового газопровода IGB, в основном, осуществляется греческой компанией Avax, которая запросила продлить период строительства еще на год, на что правительство Болгарии ответило отказом. Таким образом, существует риск, что к 1 июля 2022 года новый газопровод запущен не будет».

Сообщается, что болгарское правительство заняло по этому вопросу предельно жесткую позицию. «Наша цель – ввести с 1 июля в эксплуатацию газопровод с Грецией и подготовиться к следующему отопительному сезону, чтобы получить весь объем газа, предусмотренный нашим соглашением с Азербайджаном, - сказал министр Николов, обращаясь к депутатам парламента Болгарии. – Даже если компания Avax, затянувшая строительство газопровода, будет выплачивать нам в качестве компенсации за понесенные из-за непоступления дешевого газа из Азербайджана по 90.000 евро в день, это все равно не покроет наши убытки». Николов также добавил, что для форсированного завершения строительства газопровода, правительство Болгарии рассматривает возможность привлечения нового подрядчика.