Скончался заслуженный артист Азербайджана

В субботу, 8 января, в возрасте 74 лет скончался заслуженный артист Новруз Гартал. Об этом в социальных сетях написал актер Аждар Дадашев.

Некоторое время назад актера госпитализировали в Национальный онкологический центр с диагнозом рак кишечника.

Новруз Гартал с 1967 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии и зарекомендовал себя как талантливый исполнитель эпизодических и главных ролей, за что получил глубокое признание зрителей.

В 2013 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана".