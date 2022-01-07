Захарова обвинила ОБСЕ

Журналисты в Казахстане в ходе беспорядков подвергаются целенаправленным атакам, однако ОБСЕ не интересует их судьба и организация не оказала какой-либо помощи. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова привела в пример такие случаи, как нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате, в котором, по ее словам, участвовали порядка 500 вооруженных преступников.

"И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? Госпожа Тереза Рибейру опубликовала целых два твита. В одном осуждается нападение с применением огнестрельного оружия на сына редактора газеты "Сарыагаш инфо" А. Батырбекова. В другом выражаются соболезнования семье упомянутого убитого сотрудника телеканала "Алматы". Об ответственности убийц - ни слова. Позвольте, это все? Все, что сумели разглядеть из Вены? Все, что показалось там достойным реакции?", - написала она.