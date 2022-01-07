Захарова обвинила ОБСЕ
Журналисты в Казахстане в ходе беспорядков подвергаются целенаправленным атакам, однако ОБСЕ не интересует их судьба и организация не оказала какой-либо помощи. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова привела в пример такие случаи, как нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате, в котором, по ее словам, участвовали порядка 500 вооруженных преступников.
"И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? Госпожа Тереза Рибейру опубликовала целых два твита. В одном осуждается нападение с применением огнестрельного оружия на сына редактора газеты "Сарыагаш инфо" А. Батырбекова. В другом выражаются соболезнования семье упомянутого убитого сотрудника телеканала "Алматы". Об ответственности убийц - ни слова. Позвольте, это все? Все, что сумели разглядеть из Вены? Все, что показалось там достойным реакции?", - написала она.
По словам дипломата, подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями, поскольку они не только все сильнее расшатывают авторитет ОБСЕ, но и могут восприниматься погромщиками и мародерами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями.
Захарова также напомнила о новаторской концепции "тихой дипломатии", призванной не у микрофона, а в рабочем процессе решать сложные вопросы защиты журналистов и свободы слова. "Скажу, как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов", – заключила дипломат.