Комендант Алматы: спецоперация продолжается

«При выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверение личности и документ подтверждающий право на владение транспортным средством. К автомашинам, двигающимся без регистрационных номеров, будут применяться жесткие меры», - подчеркнул комендант.

Он призвал население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.

«В Алматинской области продолжается спецоперация, силовики провели ее первую фазу». Об этом заявил комендант области Серик Кудебаев, передает «Спутник Казахстан».

Кудебаев также заявил, что на этот час ситуация в области находится под контролем.

«Все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме. Просим жителей отнестись с пониманием к происходящей ситуации, сохранять спокойствие и оставаться дома. Еще раз предупреждаем, что на территории области введен «красный» критический уровень террористической угрозы. В случае неподчинения законным требованиям, представители правоохранительных органов будут принимать решительные меры, вплоть до применения оружия», - заключил комендант.