Комендант Алматы: спецоперация продолжается
«В Алматинской области продолжается спецоперация, силовики провели ее первую фазу». Об этом заявил комендант области Серик Кудебаев, передает «Спутник Казахстан».
Он призвал население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.
«При выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверение личности и документ подтверждающий право на владение транспортным средством. К автомашинам, двигающимся без регистрационных номеров, будут применяться жесткие меры», - подчеркнул комендант.
Кудебаев также заявил, что на этот час ситуация в области находится под контролем.
«Все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме. Просим жителей отнестись с пониманием к происходящей ситуации, сохранять спокойствие и оставаться дома. Еще раз предупреждаем, что на территории области введен «красный» критический уровень террористической угрозы. В случае неподчинения законным требованиям, представители правоохранительных органов будут принимать решительные меры, вплоть до применения оружия», - заключил комендант.