Турция уничтожила 12 террористов после гибели своих военнослужащих
«Турецкие военные нанесли удары по целям террористов ПКК. По предварительным данным, 12 террористов были уничтожены». Об этом заявляет министерство национальной обороны Турции.
По информации ведомства, армия страны нанесла мощные удары по позициям террористов после гибели 3 военнослужащих в субботу, 8 января. Антитеррористическую операцию поддерживала и авиация.
Напомним, что накануне в Шанлыурфа на границе с Сирией трое военнослужащих ВС Турции погибли после взрыва гранаты.