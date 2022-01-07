Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:49

Все постсоветское пространство не может в эти дни оторваться от медийных ресурсов, которые преподносят нам развернутую хронику событий в Казахстане… Никто сегодня не берется предсказать, что будет и чем завершится стихийный бунт в, казалось бы, самой мирной и благополучной стране Центральной Азии. Не исключено, что через пять минут после того, как эта публикация увидит свет, она полностью утратит актуальность. И, тем не менее, с учетом опыта стран Южного Кавказа и, в особенности, Грузии, позволю себе заметить, что события подобные казахским, развивались в полной мере еще в 90-е годы прошлого века. Опыт сам по себе – вещь бесценная. А вот его отсутствие может порой изменить ход истории, ведь огромные толпы людей, которые выходят на улицы, строят баррикады и убивают друг друга в надежде захватить власть, как правило, понятия не имеют, что их ждет и чем все это кончится.

Другое дело показать нашим закаспийским братьям с высоты пройденного пути, что с ними произойдет после того, как улягутся страсти и затихнет шторм социальных протестов. Дело в том, что любая стихийная революция, не имеющая политических лидеров, четко структурированное руководство и хорошо организованную партию, способную с первых же минут массовых протестов взять процесс под контроль, имеет последствия. Казахи должны понимать: даже если смена власти принесет их стране прогресс и процветание, это не случится быстро, потребуется долгий и тяжелый путь. В Казахстане, как известно, нет классических партий, нет лидеров, нет авторитетных политических структур, способных повести за собой страну в переходный период. Кто возьмет на себя задачу утихомирить улицу, которая реально никем не управляется? Кто восстановит жизнедеятельность страны, вернет на улицы правоохранительные органы, кто не позволит отдать страну под власть криминальных структур, которые - уж поверьте – сразу же выйдут на охоту? Именно поэтому казахи должны понимать: если случится так, что нынешняя власть рухнет, а подобрать ее будет некому, им придется покинуть уютный кокон стабильности, достигнутый благодаря несметным природным богатствам Казахстана и умеренному правлению Нурсултана Назарбаева. Идеальный вариант – это, конечно, постепенный трансфер власти, назначение выборов, как минимум, через полгода, чтобы в стране возникли хоть какие-нибудь альтернативные партии, способные вернуть жизнедеятельность страны в нормальное русло. В случае же, если события пойдут по самом негативному сценарию и закончатся полным обвалом всей государственной системы, то, при отсутствии вменяемой силы, готовой подобрать валяющуюся на земле власть, Казахстану придется испить чашу испытаний до самого дна. Ибо будет все, что мы уже видели. Будут попытки казахских оппозиционеров, находящихся в настоящее время в эмиграции, взять ситуацию под контроль. Скорее всего, они ни к чему не приведут. «Не эмигранты начинали бунт, не им его заканчивать, - скажут участники выступлений в Алма-Ате. - Они там у себя по Европам сидели в тепле, а мы тут на морозе со спецназом бились, а теперь они на нашем горбу власть получить хотят?!..»