Российские военные берут под охрану стратегические объекты Казахстана
Воздушная группировка Минобороны РФ продолжает перебрасывать российских военнослужащих, участвующих в миссии ОДКБ в Казахстане, сообщило Министерство.
Отмечается, что десантники уже приступили к охране аэродромов, объектов социальной инфраструктуры и других жизненно важных объектов.
«Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач», - сообщается на сайте российского Минобороны.