Около 300 человек с оружием задержали на границе Казахстана

В Казахстане при попытке пересечь государственную границу задержали около 300 человек, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

По словам и.о. министра, люди с оружием и деньгами с иностранной валютой пытались покинуть Казахстан на транспорте или пешком. «У них изъяты огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и иностранной валюте», - рассказал Тургумбаев, которого цитирует Sputnik Казахстан.

По данным ведомства, всего за время беспорядков в Казахстане задержаны и доставлены в органы полиции 5 135 человек, в СИЗО доставлены 134 человека, арестованы – 516. В отношении остальных проводятся проверки и оперативные мероприятия.