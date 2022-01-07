Ульвия Худиева, собкор 10:50

Как уже сообщалось, поставщики повысили цены на муку, объясняя это дефицитом, неопределенностью и ростом мировых цен на продовольствие, а также введением Россией, являющейся основным экспортером продовольственной пшеницы в Азербайджан, высоких экспортных пошлин. Только за последние два дня оптовая цена 50-килограммового мешка муки поднялась почти на четверть и достигла 36-38 манатов. Что, в свою очередь, повысило стоимость хлеба, который в зависимости от сорта подорожал на 10-20 гяпиков. Следует учесть, что рост мировых цен на продовольствие продолжается уже несколько лет. За 11 месяцев прошлого года средняя импортная цена одной тонны пшеницы выросла более чем на 30 процентов, с 214 до 283 долларов.

Что говорят цифры... В Азербайджане, где пшеницу выращивают на площади 650 тысяч гектаров со средней урожайностью 31,4 центнера, среднегодовой потребительский спрос составляет порядка 3,1 миллиона тонн, из которых до 60 процентов республика производит сама, ежегодно выращивая до двух миллионов тонн пшеницы и покрывая за счет импорта недостающие 1,3-1,4 миллиона тонн зерна. В Азербайджан ввозится так называемая продовольственная пшеница, которую используют при производстве муки. Экспортируется она в основном из России, Казахстана и Украины. Согласно официальной статистике, за первые 11 месяцев 2020 года Азербайджан закупил 1 миллион 225 тысяч 586 тонн пшеницы, заплатив за нее 262 миллиона 497 тысяч долларов. Средняя импортная цена одной тонны пшеницы составила 214 долларов. За аналогичный период 2021 года было куплено на 208.000 тонн пшеницы меньше, однако из-за резкого роста цен она обошлась государству уже в 287 миллионов 557 тысяч долларов. Нетрудно подсчитать, что только за минувший год цена на импортную пшеницу выросла примерно на 70 долларов, составив 284 доллара за тонну. Но и это не все. Приведённые выше цифры отражают лишь среднестатистическую стоимость зерна. Что же касается экспортной цены российской пшеницы на конец прошлого года, то она пробила рекордную за последние десять лет цифру 338 долларов за тонну. Таким образом, с учетом льгот правительства, связанных с ввозом зерновых, а также субсидий на импорт российского зерна одна тонна продовольственной пшеницы, включая транспортные расходы, обходится Азербайджану как минимум в 600 манатов ($ 353). Отметим, что Государственное агентство материальных ресурсов МЧС закупило в 2021 году у местных производителей для Государственного зернового фонда продовольственную пшеницу высокого качества по цене 400 манатов за тонну. При этом информация о количестве зерна, закупленного у азербайджанских фермеров, не публикуется.

Понятно, что Государственное агентство материальных ресурсов МЧС пошло на это, чтобы увеличить производство собственной продовольственной пшеницы и снизить таким образом зависимость от импорта. Вопрос в другом: даже если поставленная цель будет достигнута, приведет ли это в итоге к снижению цен на хлеб и муку. И насколько азербайджанским фермерам, выращивающим продовольственную пшеницу, выгодно при нынешней рыночной конъюнктуре продавать зерно по 400 манатов за тонну? Ощутимый рост цен на муку и хлеб подтолкнул корреспондентов haqqin.az к детальному изучению ситуации с производством в республике продовольственной пшеницы. Цены на местном рынке Цена на пшеницу выросла и на местном рынке. Фермеры, с которыми нам удалось поговорить, объясняли это ростом себестоимости продукта. По их словам, нестабильные погодные условия, вызванные изменением климата, привели в некоторых регионах страны к проблемам с орошением и снижению продуктивности. Сыграл свою роль и рост цен на топливо и удобрения. В настоящее время килограмм пшеницы на азербайджанском рынке стоит 50-60 гяпиков, что является максимальным показателем за последние годы. Другими словами, цена тонны продовольственной пшеницы, выращенной в Азербайджане, стоит почти столько же, сколько зерно, которое мы покупаем в России. К тому же объем земельных ресурсов в Азербайджане невелик, а климатическая нестабильность и дефицит водных ресурсов не позволяют выращивать качественную пшеницу. Если учесть, что более 60 процентов участков под зерновые культуры засеяны в районах Азербайджана с серьезными недостатками орошения, станут понятны масштабы проблемы. Герай Ганиев, фермер из Саатлы, рассказывает, что в прошлом году он засеял пшеницей около 150 гектаров земли. Поскольку у него не было проблем с орошением, производительность оказалась высокой - 45 центнеров пшеницы с гектара. «У нас есть как семенная, так и продовольственная пшеница. Семенную мы обычно продавали по 60-65 гяпиков за килограмм. Даже несмотря на то, что её себестоимость довольно высока, мы не стали слишком сильно повышать цены, надо и о других людях подумать », - говорит фермер. Ганиев добавил, что в настоящее время килограмм продовольственной пшеницы стоит на рынке 60 гяпиков. Хотя продавать пшеницу по такой цене тоннами не удается, покупатель, по словам фермера, все равно есть. Проблемы фермеров: рост затрат, орошение, изменение климата... Герай Ганиев занимается семеноводством с 1996 года и благодарен государству, которое предоставляет землепашцам скидки и субсидии. В то же время фермер сетует и на ряд проблем. К примеру, в прошлом году фермеры не смогли получить своевременно азот:

«Любой дефицит необходимо устранять вовремя, - считает фермер. - Это позволяет и высокую производительность сохранить и дополнительных затрат избежать. К примеру, посевы должны дважды получать азот. Так вот, поскольку я не получил вовремя субсидию, пришлось брать азот в рассрочку, а на это ушло драгоценное время…» В свою очередь, фермер из Агдаша, не пожелавший, чтобы его имя упоминалось в прессе, сообщил, что в прошлом году выращивание пшеницы на одном гектаре обошлось ему в 360-370 манатов, в результате он соглашается продать продовольственную пшеницу по цене 50-55 гяпиков за килограмм. «С орошениеим в Агдаме нет проблем уже несколько лет, - сказал фермер. - Зерновым полям здесь уделяется особое внимание. Однако из-за погодных условий урожай в прошлом году составил около 30 центнеров с гектара, а это немного». Он добавил, что в настоящее время оптовая цена фуражной пшеницы колеблется на региональном рынке в пределах 40-45 гяпиков за килограмм, хотя еще в прошлом году по такой же цене продавалась продовольственная пшеница. «А что поделать? – пожимает плечами фермер. - Увеличились цены на вспашку, посев, уборку урожая, семена, орошение… На один гектар земли мы засеиваем по 200 килограммов семян, а цены на семена выросли до 70-80 гяпиков. С другой стороны, когда урожайность высокая, то и прибыль хороша. Поэтому в последнее время интерес к зерноводству возрос…» Что говорит эксперт... Экономический эксперт Джафар Ибрагимли утверждает, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на продукты питания по состоянию на ноябрь 2021 года выросли в мире на 34 процента. Хотя итоги декабря пока неизвестны, речь идет о самом высоком показателе роста цен за последние десять лет. В частности, резко подорожали зерновые и зернобобовые культуры, хотя глобальных изменений в их производстве не наблюдается.