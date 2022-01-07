Богатейшие бизнесмены Казахстана потеряли $3 миллиарда из-за протестов

Состояние четырех миллиардеров из Казахстана за несколько дней протестов в стране сократилось в общей сложности на три миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Согласно информации, состояние миллиардеров сократилось из-за падения стоимости акций двух крупных банков страны — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана — на 30 и 15 процентов соответственно.

С 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял 1,4 миллиарда долларов, его состояние снизилось с 5,7 до 4,2 миллиарда долларов. На столько же сократилось состояние гендиректора Kaspi Михаила Ломтадзе — с 5,2 до 3,8 миллиарда долларов.

Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов. Состояние супругов Forbes оценил в 3,1 миллиарда долларов.

По данным Forbes, в рейтинге богатейших людей Казахстана насчитывается семь миллиардеров. Как изменилось состояние остальных за время протестов, издание не указывает.