Закир Гасанов: мы всегда на стороне армии Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Глубоко опечален известием о гибели трех военнослужащих турецкой армии в результате подлого теракта в районе Акчакале Шанлыурфы. Ваша боль – наша боль. Мы всегда на стороне Вооруженных сил братской Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и всеми силами поддерживаем вас», - говорится в соболезновании министра.

Напомним, накануне трое турецких солдат погибли в результате взрыва самодельных взрывных устройств, заложенных террористами в Акчакале на границе с Сирией.