России пообещали санкции, как на Кубе или в Иране американские СМИ
Новые санкции США в отношении России в случае ее «нападения» на Украину могут затронуть экспорт любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает «Коммерсант».
Ограничения могут распространяться на телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику, в том числе произведенную в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.
Источники уточнили, что якобы рассматриваются также меры против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы; санкции на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы; ограничения на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.
По данным американского издания, в минувшие недели Белый дом провел оценку санкций, наложенных на Москву во время президентства Барака Обамы в связи с присоединением Крыма к России. По ее итогам был сделан вывод, что ограничения нанесли ущерб российской экономике, но не достигли ключевой стратегической цели — заставить российские власти покинуть Украину.
Позднее чиновники на условиях анонимности сообщили СМИ, в том числе Reuters и Associated Press, что также рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия.