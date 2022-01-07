Ограничения могут распространяться на телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику, в том числе произведенную в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

Новые санкции США в отношении России в случае ее «нападения» на Украину могут затронуть экспорт любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает «Коммерсант».

Источники уточнили, что якобы рассматриваются также меры против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы; санкции на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы; ограничения на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

По данным американского издания, в минувшие недели Белый дом провел оценку санкций, наложенных на Москву во время президентства Барака Обамы в связи с присоединением Крыма к России. По ее итогам был сделан вывод, что ограничения нанесли ущерб российской экономике, но не достигли ключевой стратегической цели — заставить российские власти покинуть Украину.

Позднее чиновники на условиях анонимности сообщили СМИ, в том числе Reuters и Associated Press, что также рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия.