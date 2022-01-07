Глобализм сам себе копает яму наш комментарий
Идея глобализма себя не оправдывает. Это уже открыто признают многие эксперты. А шаги, предпринимаемые крупнейшими компаниями мира, служат серьезным предупреждением. И к ним следует прислушаться как сторонникам глобализма, так и их ярым противникам – антиглобалистам.
Так, американский гигант Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании, о чем сообщил газете The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании, производящей, в частности, вакцину от коронавируса, Алекс Горски. По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию.
Да, Горски считает, что лучший путь для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе и лучшего удовлетворения потребностей пациентов и клиентов - это выделение потребительского бизнеса в отдельное медицинское предприятие. Дело в том, что направления деятельности компании сильно изменились за последние годы. Сегодня же предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять. Полное отделение новой компании произойдет через полтора-два года.
Японская Toshiba Corp. выделит в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств. Другие активы, в том числе 40,6%-ная доля Toshiba в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba. Таким образом, бизнес корпорации будет разделен на три компании, что связано со стремлением руководства повысить акционерную стоимость Toshiba за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.
Toshiba планирует завершить отделение подразделений и их вывод на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023-март 2024 гг.). Акционеры корпорации получат акции двух новых публичных компаний, в предстоящие два года планируется вернуть акционерам порядка 100 млрд иен (1,19 млрд долларов). А ведь чистая прибыль Toshiba в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября прошлого года, увеличилась до 59,8 млрд иен, или 133,76 иены на акцию, по сравнению с 3,49 млрд иен, или 7,7 иены на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Даже миллиардная (в долларах) прибыль за полгода не может остановить корпорацию от деглобализации.
Приведенных примеров, конечно, недостаточно, чтобы утверждать, что глобализм умирает. Но это было видно, когда в Суэцком канале застряло карго-судно Ever Given водоизмещение 220 тыс тонн, а вскоре там же увяз другой контейнеровоз. Стоило появиться сообщению о возможном дефиците бумаги и бумажных изделий (от туалетной бумаги до картона), как стремительно стали опустошаться полки магазинов. В Европе уже возник новый феномен: подержанный автомобиль стал расти в цене так, что почти догнал по стоимости новые машины. Новые приходится ждать месяцами, а подержанные - заплатил и поехал. Все меняется в мире - богатом, цивилизованном, который не знал, что такое дефицит и очереди последние десятилетия.
Глобализм — это когда корпорации производят практически все, от машин и до носков, но далеко, скажем, от Европы и за маленькие деньги. А потом продают в том же ЕС за большие евро. А многократная разница идет в карман тем, кто эту схему придумал, кто помогал и помогает до сих пор ее воплощать в жизнь. С наступлением глобализма, предрекали его платные оракулы, должна была наступить эра всеобщего процветания. Мол, бедные и развивающиеся страны получат производственные мощности, будет создано много новых рабочих мест. А богатые и развитые страны сумеют еще глубже развивать науку, наладить экономические отрасли, опирающиеся на развитие сетевых технологий.
И со всем этим можно было мириться, пока не грянул коронавирус. Сразу же начался дефицит – лекарств, рабочих рук - фрукты и овощи гнили на корню в южных странах ЕС, а местные жители, разбалованные глобалистами, отказывались собирать урожай. А когда производство в той же Азии, которое никто перемещать не собирается, возобновилось, стало остро не хватать грузовых контейнеров, чтобы товар доставить до потребителя. И те, кто не смогли предвидеть, как обернется их халатность, сразу же обернули ее себе в пользу - стоимость морских перевозок возросла на 85% и более. Только за 12 месяцев прибыль перевозчиков увеличилась четырехкратно. А стоимость доставки тянет за собой и рост цен в рознице, упускать выгодную маржу никто не будет. Хотя в портах Европы и разгружать контейнеры некому. Так глобализм с его благими идеями оказался лишь прикрытием для алчных дельцов, взявших фактически в заложники сотни миллионов людей.
Выходов из создавшейся ситуации всего два. Первый, когда «золотому миллиарду» придется поднатужиться, чтобы сменить политиков, проводящих интересы глобалистов, - практически нереализуем. И второй, очертания которого видны уже сейчас: тот же «золотой миллиард» затянет пояса - смиренно и без вопросов.