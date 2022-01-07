Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:33

Идея глобализма себя не оправдывает. Это уже открыто признают многие эксперты. А шаги, предпринимаемые крупнейшими компаниями мира, служат серьезным предупреждением. И к ним следует прислушаться как сторонникам глобализма, так и их ярым противникам – антиглобалистам. Так, американский гигант Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании, о чем сообщил газете The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании, производящей, в частности, вакцину от коронавируса, Алекс Горски. По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию.

Да, Горски считает, что лучший путь для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе и лучшего удовлетворения потребностей пациентов и клиентов - это выделение потребительского бизнеса в отдельное медицинское предприятие. Дело в том, что направления деятельности компании сильно изменились за последние годы. Сегодня же предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять. Полное отделение новой компании произойдет через полтора-два года. Японская Toshiba Corp. выделит в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств. Другие активы, в том числе 40,6%-ная доля Toshiba в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba. Таким образом, бизнес корпорации будет разделен на три компании, что связано со стремлением руководства повысить акционерную стоимость Toshiba за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития. Toshiba планирует завершить отделение подразделений и их вывод на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023-март 2024 гг.). Акционеры корпорации получат акции двух новых публичных компаний, в предстоящие два года планируется вернуть акционерам порядка 100 млрд иен (1,19 млрд долларов). А ведь чистая прибыль Toshiba в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября прошлого года, увеличилась до 59,8 млрд иен, или 133,76 иены на акцию, по сравнению с 3,49 млрд иен, или 7,7 иены на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Даже миллиардная (в долларах) прибыль за полгода не может остановить корпорацию от деглобализации.