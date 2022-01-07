Казахстанская экономика – одна из наиболее либеральных на пространстве СНГ. Но президент поручил провести реформу и отложить переход на биржевую электронную торговлю газом. И теперь полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку для населения и бизнеса переносится на год. Понятно, что именно рост цен на сжиженный газ стал толчком к масштабным волнениям. Но правительство приложило немало сил и времени для создания этой системы, которая сама по себе ничем не виновата в этом процессе. И неизвестно еще, смогут ли в Казахстане вернуться к этой системе через год.

Предсказать политические последствия волнений в Казахстане сложно, но экономика страны точно пострадает, и довольно сильно. И это вовсе не ограничится теми разрушениями, которыми завершились погромы и пожары, устроенные протестующими во многих городах.

Принятые сегодня меры могут нарушить ход дальнейшей либерализации экономики страны, а главное - подорвать доверие населения к прогрессивным институтам и инновациям. Это обстоятельство, наверное, заставит власти других стран постсоветского пространства серьезно призадуматься, прежде чем внедрять те или иные элементы либеральной экономики. Кстати, здесь невольно напрашиваются вопросы: а готов ли был сам Казахстан к внедрению электронной торговой площадки, через которую и были проведены все операции по последовательному росту цен на сжиженный газ в течение долгого времени. Можно ли было избежать всего этого, если бы регулирование цен осуществлялось старыми методами – вручную?

С другой стороны, из-за отключения интернета в Казахстане во время уличных беспорядков перестала работать безналичная оплата – жители массово начали снимать деньги в банкоматах. Нарушено транспортное сообщение – наземное и авиационное, отменяются рейсы, в магазинах покупатели сметают все с полок.

Одним словом, здесь налицо все признаки не только массовых беспорядков, но и массовой паники, эффект которой может оказаться похуже действия ядерного взрыва.

Жители казахстанской столицы жалуются в соцсетях, что не могут снять деньги в банкоматах, появились первые перебои с доставкой продуктов. Банки приостановили выдачу вкладов. Из-за отключения интернета по всей стране у клиентов нет доступа к личным кабинетам в банках. Все вклады в казахстанских банках застрахованы государством на сумму до 15 млн тенге (1 AZN равен 258.7414 KZT). Если сразу осуществить возврат вкладов, то начнется финансовый кризис – не у всех банков есть запас наличности.

А ведь это только начало тех бед, которые могут навалиться на головы государства и граждан. Не хочется умалять политическое значение и последствия волнений и протестов, но они рано или поздно найдут свое решение. Но куда труднее будет решить проблемы экономические и социальные. Возможно, вскоре специалисты с точностью до тенге подсчитают все потери экономики страны. Но экономические последствия еще долго будут преследовать страну, которую по уровню своего развития однозначно можно было считать одной из самых передовых на постсоветском пространстве. Это непременно скажется и на социальной сфере – зарплаты и пенсии не будут поспевать за растущими ценами. А лидеры других государств на этом же пространстве могут замедлить темпы либерализации, что, безусловно, скажется и на темпах развития экономики в этих странах…