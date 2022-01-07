Задержанным в Казахстане «террористом» оказался известный музыкант из Киргизии видео
СМИ Казахстана сегодня распространили видео, на котором один из задержанных утверждает, что прилетел из Киргизии для участия в митинге. Жители Киргизии опознали в нем популярного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто приезжает с гастролями в Алматы. Об этом сообщает Kaktus.media.
На видео молодой человек с ссадинами на лице рассказывает, что 1 января ему позвонили неизвестные и предложили за 90 тысяч тенге ($200) участвовать в митинге: «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алма-Ату и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы военные».
Родственники музыканта подтвердили, что на видео Викрам Рузахунов. По их словам, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться.
В МИД Киргизии сообщили, что в настоящее время совместно с компетентными органами Казахстана занимаются выяснением всех обстоятельств факта задержания запечатленного на видео гражданина. В министерстве призвали кыргызстанцев, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания в этой стране, не поддаваться провокациям, не принимать участия в конфликтных ситуациях, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.