СМИ Казахстана сегодня распространили видео, на котором один из задержанных утверждает, что прилетел из Киргизии для участия в митинге. Жители Киргизии опознали в нем популярного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто приезжает с гастролями в Алматы. Об этом сообщает Kaktus.media.

На видео молодой человек с ссадинами на лице рассказывает, что 1 января ему позвонили неизвестные и предложили за 90 тысяч тенге ($200) участвовать в митинге: «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алма-Ату и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы военные».