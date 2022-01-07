Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:01

В 60-е годы, эпоху хиппи, был в США малозначительный, а ныне почти забытый музыкальный коллектив - «Буффало Спрингфилд». Ничего примечательного в творческой карьере этой группы не было, кроме разве что песенки «Стоило ли оно того» (For what it's worth), которая, в свою очередь, осталась в памяти любителей музыки, скорее всего, потому, что была саундтреком к замечательному голливудскому фильму «Оружейный барон».

Так вот, в песне For what it's worth, то есть «Стоило ли того?», есть такая строчка: «Нет правых там, где все неправы», которая – чего только в жизни не бывает! – идеально точно отражает суть событий, происходящих в последние дни в Казахстане. Как правило, вспышки социального недовольства, которые мы наблюдаем на улицах городов этой страны, выглядят черно-белыми, без каких-либо оттенков. То есть либо «трудовые массы поднялись против злостного режима, годами угнетавшего простых людей», либо, наоборот, - «террористы и бандиты пытаются свергнуть законное правительство и повергнуть страну в хаос». Как говорится, третьего не дано! Увы, такова природа человека, которому обязательно нужно найти кого-то правильного и хорошего, чтоб поддержать его против кого-то неправильного и плохого. Ничего не поделаешь: людям нужен положительный герой, меняющий мир в лучшую сторону. Тем не менее все это – не про сегодняшний Казахстан. Понятно, что, не зная деталей ситуации, мы не можем полноценно судить о ней. Не говоря уже о том, что кто-то обязательно возразит: «Да кто вы такие, чтобы обсуждать Казахстан? Вы там были? Что вы вообще знаете про эту страну?..» Логика в эти вопросах присутствует. Лично я был в Казахстане лишь однажды – провел три дня в Астане (уж не знаю, насколько политкорректно не называть казахскую столицу Нур-Султан), которая вообще не имеет отношения к реальному Казахстану – очень красивый, искусственно созданный город-павильон, и судить по нему о жизни в реальных Караганде, Шымкенте или Павлодаре – просто верх нелепости. Дистанция между ними даже больше, чем между Москвой и российскими регионами, хотя мне всегда казалось, что больше просто не бывает.

Да, мы не казахи и не знаем всех нюансов драмы, постигшей их страну. Но есть здравый смысл, который одинаков для всех. И он диктует нам, что погромы, бандитизм и мародерство сводят на нет и фактически уничтожают любой, даже самый правильный и выстраданный протест. Неважно, кто в эти дни грабил и убивал на улицах казахских городов – сами участники протестов или некие «засланные провокаторы». Когда вы выходите на улицу, чтобы выразить протест, а рядом с вами убивают людей, крушат витрины магазинов и жгут автомобили, а вы и ваши единомышленники не можете, не хотите или просто боитесь нейтрализовать действия бандитов и провокаторов, то самое время ответить, что для вас предпочтительнее – власть в руках правительства, которым вы недовольны, или власть в руках тех, с кем вы не можете справиться? Если у протестующих не хватает самоорганизации и сплоченности, чтобы остановить скатывание акции социального протеста в откровенно бандитский погром, то, как говорится, бери шинель, иди домой и защищай свою семью.

Да, подорожание сжиженного газа в два раза – это неправильно. На самом деле, учитывая мировую динамику роста цен на газ, он должен был подорожать раза в три-четыре. Понятно, что в Казахстане, который является газодобывающей страной, топливо должно быть на порядок дешевле, чем, скажем, в полностью зависимой от импорта Грузии. Но что такое 120 тенге за 1 литр сжиженного газа? Это 27 американских центов. В Грузии, к слову сказать, он стоит 60-65 центов. А если какой-нибудь экономист окажет любезность и сравнит уровень доходов среднестатистического казаха со среднестатистическим грузином, то станет ясно: то, что для Алма-Аты с Павлодаром является катастрофой, для Тбилиси с Гори – просто манна небесная. Понятно, что цены на газ – это спусковой крючок, приводящий в действие механизм социально-политических протестов. Но вот что любопытно: акции протеста в Казахстане особой многолюдностью не отличаются. В Грузии, к примеру, где населения в три раза меньше, на акции протеста выходит в пять раз больше людей. Но даже при такой высокой явке политики и эксперты жалуются на недостаточную активность грузинских демонстрантов в отстаивании своих интересов. Что же касается участников протестов в Казахстане, которые вышли на улицы с требованиями отставки правительства, то после серии массовых погромов и актов вандализма они могут надолго, если не навсегда распрощаться с возможностью выходить на подобные акции, которые отныне власть будет связывать с попыткой организации новых убийств, погромов и актов мародерства. Печальный итог не только для потенциальной политической оппозиции Казахстана, но и для страны в целом... Но, как пела «Буффало Спрингфилд», нет правых там, где неправы все. Это я к тому, что сказать что-то положительное про нынешнюю казахскую власть язык не поворачивается. Как выяснилось, достаточно было одного дня уличных беспорядков и грабежей, учиненных несколькими сотнями бандитов, люмпенов и подростковой шпаны, чтобы власть огромной, сильной и богатой ресурсами страны, обратившись за военной помощью к странам ОДКБ (читай, к России), по сути, сдала Казахстан на политический аутсорсинг.

Всего за сутки суверенная страна ушла в прошлое, перечеркнув, по сути дела, главное из того, что было достигнуто за годы правления Нурсултана Назарбаева – наличие у Казахстана равноудаленных отношений с Западом и Россией. Елбасы тридцать лет терпеливо и последовательно выстраивал политику, которую было невозможно назвать ни четко пророссийской, ни однозначно прозападной. Политику, которая позволила Назарбаеву строить отношения Казахстана со сверхдержавами по принципу «Это не я к вам должен идти, это вы мы ко мне придете». И они приходили. Россия, Китай, США, Япония, Евросоюз… Будучи одним из основателей Евразийского экономического союза, Назарбаев прекрасно понимал, что Россия – это обоюдоострое оружие, чрезмерное сближение с которым может стать опасным для здоровья. Что, кстати, и послужило причиной крайне нелогичного на первый взгляд решения Назарбаева перенести столицу государства из процветающей, благоустроенной и относительно теплой Алма-Аты в голую казахскую степь без единого деревца с температурой, которая зимой опускается до минус 40. На самом деле Елбасы обозначил этим решением казахское присутствие в огромном и почти безлюдном регионе Акмолинской области бывшего СССР. То есть именно на той части Северного Казахстана, на которую Россия претендует с момента распада Советского Союза. Похоже, мир впервые увидел, как всего за 24 часа обращается в прах система внутренних сдержек и противовесов, взвешенного нейтралитета и внешнеполитического баланса, создававшаяся десятилетиями. Остается лишь попробовать заглянуть в обозримое будущее. Мы неоднократно были свидетелями того, как Россия куда-то входит, но ни разу не видели, как она откуда-нибудь уходит. 1989 год не в счет – тогда развалилась огромная страна, и подобное больше не повторится.