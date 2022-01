В 60-е годы, эпоху хиппи, был в США малозначительный, а ныне почти забытый музыкальный коллектив - «Буффало Спрингфилд». Ничего примечательного в творческой карьере этой группы не было, кроме разве что песенки «Стоило ли оно того» (For what it's worth), которая, в свою очередь, осталась в памяти любителей музыки, скорее всего, потому, что была саундтреком к замечательному голливудскому фильму «Оружейный барон».