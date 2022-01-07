В Казахстане заверили, что Токаев сам принимает решения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.
«В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства считаю необходимым заявить следующее: Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов», - говорится в заявлении Уали, которое цитирует издание CentralAsia.