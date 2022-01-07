Ввод войск ОДКБ в Казахстан: какие могут быть последствия
Ввод в Казахстан российских десантников под видом контингента ОДКБ по призыву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поможет властям взять ситуацию под контроль. Однако ввод иностранных войск в Казахстан не поддерживается подавляющим большинством казахов и станет неизгладимым пятном на репутации Токаева в стране. Об этом говорится в статье вашингтонской редакции «Радио Свобода».
Автор Брюс Панниер напоминает, что в Казахстане в эти дни отмечали 35-ю годовщину кровавого подавления советскими войсками протестов в Алматы в 1986 году. Считается, что в ходе этих событий погибли сотни человек, хотя официальные источники сообщают о десятках жертв.
Призыв Токаева ввести в страну войска ОДКБ прокомментировал бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни: «Казахстанский народ понимает, что произошло не нападение террористических банд на страну из-за рубежа, а восстание против коррумпированной тирании. Военное вмешательство России будет плохо воспринято жителями Казахстана, поскольку ценят суверенитет и независимость своей страны. Так что военное вмешательство и подорвет дружеские отношения, сложившиеся за 30 лет между двумя государствами».
Наргис Кассенова, эксперт Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям в Вашингтоне, заявила, что обращение Токаева в ОДКБ «является ужасным решением и разрушает возможности сохранения его легитимности».
Находящийся в эмиграции бывший казахстанский банкир и экс-министр Мухтар Аблязов, объявивший себя лидером протестов, в интервью киргизской службе «Радио Свобода» заявил: формально в ОДКБ обратился Токаев, но всем ясно, что решение принимал Назарбаев.
«Это обращение было сделано срочно, потому что в Алматы ОМОН и военные начали переходить на сторону народа. И фактически Назарбаев понял, что ситуация неуправляемая. Его силовые структуры внезапно повернулись спиной к режиму. В такой ситуации решили срочно обратиться к Путину. Не кому-то другому, а именно к Путину. Потому что организация под названием ОДКБ состоит из войск Путина, а все остальное - фикция. Создается видимость того, что страны собираются вместе и принимают решения. Нет, все решает Путин» ,- утверждает Аблязов.
Экс-министр отмечает, что он как человек, хорошо знающий Токаева, твердо уверен: у президента не может быть никакой позиции, собственной воли, он просто выполняет то, что сказал Назарбаев.
«Но после ввода войск Путина в Казахстан сложилась тупиковая ситуация. И сейчас там решающим голосом, человеком, принимающим окончательные решения, является сам Путин. Если раньше Назарбаев мог использовать свои старые отношения и прийти к договоренности с российским президентом, то теперь интересы Путина таковы, что он может в любой момент расторгнуть эти соглашения. Поэтому сейчас, когда российские войска находятся в стране, а возможности казахстанской армии не внушают доверия, Токаев будет делать то, что скажет Путин. Путин будет говорить очень вежливо, деликатно. А Назарбаев и его люди – молчать», - считает оппозиционер.