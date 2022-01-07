Ввод войск ОДКБ в Казахстан: какие могут быть последствия

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Ввод в Казахстан российских десантников под видом контингента ОДКБ по призыву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поможет властям взять ситуацию под контроль. Однако ввод иностранных войск в Казахстан не поддерживается подавляющим большинством казахов и станет неизгладимым пятном на репутации Токаева в стране. Об этом говорится в статье вашингтонской редакции «Радио Свобода». Автор Брюс Панниер напоминает, что в Казахстане в эти дни отмечали 35-ю годовщину кровавого подавления советскими войсками протестов в Алматы в 1986 году. Считается, что в ходе этих событий погибли сотни человек, хотя официальные источники сообщают о десятках жертв.

Призыв Токаева ввести в страну войска ОДКБ прокомментировал бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни: «Казахстанский народ понимает, что произошло не нападение террористических банд на страну из-за рубежа, а восстание против коррумпированной тирании. Военное вмешательство России будет плохо воспринято жителями Казахстана, поскольку ценят суверенитет и независимость своей страны. Так что военное вмешательство и подорвет дружеские отношения, сложившиеся за 30 лет между двумя государствами». Наргис Кассенова, эксперт Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям в Вашингтоне, заявила, что обращение Токаева в ОДКБ «является ужасным решением и разрушает возможности сохранения его легитимности». Находящийся в эмиграции бывший казахстанский банкир и экс-министр Мухтар Аблязов, объявивший себя лидером протестов, в интервью киргизской службе «Радио Свобода» заявил: формально в ОДКБ обратился Токаев, но всем ясно, что решение принимал Назарбаев.