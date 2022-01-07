В Москве заявили, что не пойдут на уступки в пользу США

Россия не будет поддаваться на давление США и не пойдет на уступки по договорам о стратегической безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По его словам, «высока вероятность», что Россия столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется».

«Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал Рябков. Идти на уступки в вопросах безопасности — действовать против своих интересов, считает российский дипломат.

МИД РФ в середине декабря 2021 года передал США и НАТО, а потом опубликовал проекты договоров о стратегической безопасности. Москва предлагала исключить расширение НАТО на восток, в частности не включать Украину в члены альянса. В документе также были предложения о запрете на размещение военных баз на территории бывшего СССР и размещение ядерного оружия за пределами национальной территории, напоминает РБК. США не согласились с предложениями России, которые касаются нерасширения НАТО, но сообщили о готовности к переговорам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не позволит России накладывать ограничения, которые будут лишать отдельные государства права вступать в НАТО или нет.