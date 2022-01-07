Какой погоды ждать в понедельник
В понедельник, 10 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, ближе к ночи местами возможны дожди. Умеренный юго-западный ветер днем местами усилится.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 4-6 градусов тепла, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
На Апшероне в понедельник ожидается временами усиление умеренного ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером местами ожидаются дожди, в горах снег. Местами будет туманно, западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.