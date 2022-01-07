Минобороны Казахстана рассказало о своих потерях

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране.

МВД Казахстана ранее сообщало о 16 погибших полицейских.

Также в воскресенье власти Алматы сообщили, что были зачищены резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Наурызбайский районы.

"Задержаны порядка 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается", - сообщили городские власти.