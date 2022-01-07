Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что истоки сегодняшних событий в Казахстане лежат в СССР. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жириновский считает, что истоки нынешних беспорядков необходимо искать в советской истории республики. По его мнению, советское руководство «разрушило вековой образ жизни казахов»: «Они — кочевники, у них хорошо получается выращивание скота. Они жили в степях, в пустыне, а их потащили в города. Они упирались, не хотели, но Хрущев решил... ».

По словам В.Жириновского, казахстанский кризис стал следствием политики Никиты Хрущева: «...По команде Хрущева стали во всех национальных республиках заменять руководящие кадры на местных. Мало того, еще и в вузы стали принимать в первую очередь и в основном только представителей местной национальности — в данном случае казахов».