The New York Times: Российские военные окружили Украину с трех сторон

Российские военные окружили Украину с трех сторон. Об этом сообщает The New York Times, публикуя карту с ориентировочным расположением российских военных и техники у границ Украины.

С начала 2022 года Россия перебросила в районы близ Луганска и Донецка еще пять батальонных тактических групп, в том числе пять тысяч военных для усиления позиций, дислоцированных сил. Кроме того, значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности в Клинцы – в месте, где сходятся украинская, белорусская и российская границы. Эти позиции размещены в пределах легкой досягаемости Киева, пишет издание.

Еще три группы расположены неподалеку от Воронежа. Эти войска, указывает NYT, могут представлять серьезную угрозу в случае проведения военной операции. Еще одна – в районе Волгограда и две – у границы с оккупированными территориями на Донбассе. В Краснодарском крае разместили артиллерию, еще часть – в Крыму.

Отмечается, что карта создана на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных экспертов и спутниковых данных.