Киргизия направила ноту Казахстану

"Мы отправили ноту в Казахстан и всю информацию по данному делу", - сказал он.

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Об этом заявил зампред Кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

По словам Ташиева, киргизскую сторону "задевают" необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес "добропорядочного гражданина, музыканта и общественника" Киргизии. Ташиев выразил уверенность, что задержанный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов не может быть террористом.

По данным киргизского МВД, задержанный казахстанскими силовиками и обвиненный в участии в погромах Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне Нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ".

Задержанный в Казахстане Рузахунов достаточно известный в Киргизии исполнитель джазовой музыки, пианист, один из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в соцсетях Киргизии, пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана в воскресенье прошел митинг с требованием прекратить преследование Рузахунова.