Российский политолог: позиция невхождения Узбекистана в ОДКБ правильна

Руководство Узбекистана еще раз приходит к выводу, что позиция невхождения в состав Организации Договора о коллективной безопасности правильна и выглядит оптимальной в свете последних событий в Казахстане, сказал «Новой газете» российский политолог Аркадий Дубнов.

Отвечая на вопрос по поводу того, что Узбекистан не входит в ОДКБ, но тесно соприкасается с некоторыми государствами - членами этой организации и какие выводы может сделать президент Шавкат Мирзиёев из последних событий в регионе, Дубнов заявил: "Нет никакого искушения прибегать Ташкенту к помощи ОДКБ, с одной стороны. Таким образом, проще всего избежать навязывания внешнего вмешательства. У Узбекистана достаточно имеющихся структур обеспечения безопасности, в том числе и для отражения внутренних угроз, чтобы не оказаться в таком же положении, в каком оказался Казахстан".