Жертвами протестов в Казахстане стали 164 человека
За время январских протестов в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них — 103 человека — в Алматы. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщил Sputnik Казахстан.
За время январских протестов в Казахстане погибли 164 человека, большинство из них — 103 человека — в Алматы. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщил Sputnik Казахстан.
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