Аркадий Дубнов: «Армения председательствует в ОДКБ... Сочувствую»

Армения председательствует в настоящее время в Организации Договора о коллективной безопасности, и потому премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно своему временному, в течение года, статусу, объявил об отправке миссии ОДКБ в Казахстан. Об этом российский политолог Аркадий Дубнов сказал «Новой газете», отвечая на вопрос, почему об отправке миссии ОДКБ в Казахстан дали сообщить Пашиняну.

«Армения председательствует ныне в ОДКБ... Сочувствую. До этого, когда Армения попросила помощь, консультации проводил Рахмон (в мае 2021 года Пашинян обращался к тогдашнему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном). Тогда тоже было забавно смотреть, как Рахмон координирует ответ ОДКБ. И сейчас случайно получилось очень удачно для Москвы, опять не ее голосом…», - говорит Дубнов.

На вопрос, не жалко ли ему Пашиняна в этой ситуации, ведь премьер Армении в 2018 году пришел к власти на волне народных протестов, российский политолог заявил, что у него нет никаких личных отношений с Пашиняном, и к тому же «ситуация, сложившаяся ранее в Армении и послужившая поводом для обращения в ОДКБ, принципиально отличается от ситуации в Казахстане».