Коронавирус в Азербайджане: инфицированные и умершие

В Азербайджане за последние сутки выявлено 555 случаев заражения коронавирусом, 507 человек вылечился, восемь - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 561 человек вылечился, 8 445 – скончались, число активных больных составляет 7 228.

Накануне в Азербайджане было выявлено 630 случаев заражения коронавирусом, 521 человек вылечился, 6 – скончались.