Председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу призвал отстранить от власти в Азербайджане всех пророссийских чиновников. По его словам, страна должна пойти на этот шаг, чтобы обезопасить себя от внешнего влияния.

Политик подчеркнул, что необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы.

Байоглу считает, что если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги, то в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане. Он добавил, что пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.

Политик также призвал как можно скорее завершить переход азербайджанской армии на модель турецкой армии.

Джахандар Байоглу напомнил и о «тертерском деле», отметив, что все замешанные в этом преступлении должны быть строго наказаны. При этом суд над виновными должен проводиться на глазах общественности и транслироваться в прямом эфире.