Российский генерал сообщил, как долго войска ОДКБ останутся в Казахстане
Войска Организации Договора о коллективной безопасности останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководит военным контингентом ОДКБ в Казахстане.
«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», - заявил Сердюков, сообщает Интерфакс.
В то же время замминистра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил о планах завершить контртеррористическую операцию в стране только с полным уничтожением «террористов».