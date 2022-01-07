В Казахстане опровергают: в стране нет никаких талибов

Информация о том, что в столицу Казахстана город Нур-Султан прибыли 2 тысячи членов движения «Талибан», является ложью и провокацией. Об этом в воскресенье, 9 января, заявили в городской комендатуре, сообщает РИА Новости.

«Фейк: 2 тысячи талибов приедут в Нур-Султан. Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам», – сообщили в комендатуре.

Ситуация с беспорядками в Нур-Султане находится под контролем, добавили в комендатуре.