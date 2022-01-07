Алексей Венедиктов: Токаев разорвал договоренности с Назарбаевым. И в этом смысле это государственный переворот

В казахстанских эшелонах власти происходит фактический переворот, пишет белорусский сайт «Хартия-97».

Ранее в воскресенье пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Айдос Укибай, заявил, что Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. «Елбасы и глава государства всегда были по одну сторону баррикад», — заявил пресс-секретарь Назарбаева.

Однако многие обозреватели придерживаются в эти дни другого мнения, отмечает издание. В частности, Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы», так комментирует события в Казахстане: «Думаю, что Назарбаев молчал, потому что он все понимал, что происходит. Он понимал, что Токаев, один из бенефициариев, воспользовался этими протестами для того, чтобы политическую часть переложить на плечи окружения Назарбаева, избавиться от назарбаевских людей. …Токаев разорвал договоренности с Назарбаевым. И в этом смысле это государственный переворот. Потому что по закону, повторю, Назарбаев — пожизненный председатель Совбеза. Для того, чтобы его снять, нужно изменить закон и Конституцию. Этого не было сделано».