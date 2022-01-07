Врачи предупредили об опасности антител после COVID

Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки организма. О таком выводе группы исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на Journal of Translational Medicine приводит данные о том, что у 177 медработников, переболевших COVID-19, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов и нервной системы.

По мнению ученых, через несколько месяцев после выздоровления у человека формируется повышенный уровень антител, которые могут действовать агрессивно по отношению к здоровым клеткам.