Российский политолог: «В Казахстане происходят жестокие межэлитные разборки»

«В Казахстане происходят межэлитные разборки, очень жестокие, между теми, кто считает себя бенефициаром и победителем, и теми, кто не хочет быть проигравшими», - заявил в эфире «Дождя» российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Дубнов подчеркнул, что последние действия президента Касым-Жомарта Токаева являются показателем того, что на данный момент в правительстве происходит переоценка ответственности и осуществляется попытка возвращения в реальную политику Назарбаева или людей, которые выступают в ней от его имени.

Российский политолог считает, что протесты и погромы в Казахстане связаны исключительно с борьбой кланов Назарбаева и Токаева, которого спасли введенные в республику войска ОДКБ.