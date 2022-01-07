Хулуси Акар: турецкие солдаты выжили на острове Наргин благодаря азербайджанским тюркам
В Турции сегодня отмечается 107-я годовщина битвы при Сарыкамыше. В сражении при Сарыкамыше (декабрь 1914 - январь 1915 годов) в ходе Первой мировой войны участвовали войска Османского государства и части русской армии. Османские войска стремились освободить от оккупации захваченные территории страны. В сражении погибли до 90 тысяч турецких военных, большинство из которых замерзли в холодную зиму.
В память жертв битвы в провинции Карс на востоке Турции состоялось шествие. На мероприятии выступил и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. В своей речи он упомянул и о поддержке Азербайджана, пишут турецкие СМИ.
«В этот день памяти мы благодарны нашим азербайджанским братьям, протянувшим руку помощи нашим солдатам, попавшим в плен на Кавказском фронте, когда они содержались на острове Наргин. Наши воины в лагере для военнопленных на острове Наргин, находясь в крайне тяжелых условиях, благодаря помощи азербайджанских тюрок выжили... Так же, как в ходе исторического процесса мы вместе с нашими азербайджанскими братьями пережили беды и трудности, мы и впредь как «два государства - одна нация» будем вместе и в скорби, и в радости», — сказал Акар.