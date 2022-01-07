Госсекретарь США: одна из целей Путина - восстановить Советский Союз
Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это "неприемлемо", сообщает ТАСС.