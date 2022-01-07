Еще 50 электронных услуг предоставит Минтруда в распоряжение граждан

На совещании, посвященном деятельности и будущим целям Центра цифровых инноваций, министр Сахиль Бабаев отметил, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева электронные технологии в Азербайджане широко применяются в вопросах труда, занятости, социального обеспечения, социальных услуг, инвалидности, реабилитации, усыновления и т.д.

Из 173 услуг, предоставляемых в настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения, 105 оказываются через электронную платформу, в том числе 44 - в проактивном порядке. В этом году министерство предоставит в пользование гражданам еще 50 электронных услуг, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

На заседании было отмечено, что на созданном указом главы государства от 5 сентября 2018 года портале e-sosial.az только в 2021 году было зарегистрировано 9 миллионов 452 тысячи обращений, всего на электронных сервисах министерства - 15 миллионов 212 тысяч. В то же время через проактивные услуги было осуществлено около 190 тысяч назначений.

За последние три года было создано около 30 электронных справочных служб министерства, с помощью которых в прошлом году было выдано около 570 тысяч электронных справок. В настоящее время осуществляется интеграция e-систем министерства с информационными базами 31 структуры. В прошлом году количество запросов к информационным базам министерства составило 139 миллионов.

Официальная регистрация трудовых отношений осуществляется по подсистеме "уведомление о трудовом договоре". Через созданную в последние годы подсистему "занятость" обеспечивается гибкость, доступность и эффективность услуг по трудоустройству в режиме реального времени.

В настоящее время также создается подсистема "трудовые отношения и занятость". Она будет охватывать все трудовые отношения, занятость, контроль труда и занятости, отчетность и анализ функциональных направлений в единой электронной платформе. В скором времени к услугам граждан предоставят также платформу e-DOST, виртуальный информационный ресурс BACAR, систему "Электронная биржа труда и ярмарка", "Портал общественных работ" и другие ресурсы.