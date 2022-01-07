Войска ОДКБ уйдут из Казахстана через неделю?
Военный контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможно, пробудет в Казахстане неделю, сообщил Берик Уали, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева.
По его словам, иностранные военные силы не останутся в республике после нормализации ситуации, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
Войска ОДКБ охраняют в Казахстане стратегические и военные объекты.
«Возможно, пробудут одну неделю... Никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции», — сказал Уали.