1600 россиян решили уехать из Казахстана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по данным ведомства, Казахстан хотят покинуть порядка 1600 россиян. Ранее сообщалось, что всего на 9 января запланировано десять вывозных рейсов из республики.

В консульстве России в Алматы уточнили, что эвакуация российских граждан военной авиацией будет продолжаться до тех пор, пока не вывезут всех желающих.

«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала Захарова в своём Telegram.

Она уточнила, что вывоз россиян из Казахстана организован при участии российского посольства, генконсульства в Алматы и ситуационно-кризисного центра МИД России.