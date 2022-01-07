В Москве советуют НАТО «собирать манатки» и отступать

НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - сказал замминистра.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - заявил Рябков.

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году - Черногория, а в 2020 году - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран. Организация продолжает политику "открытых дверей".