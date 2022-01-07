США потребовали у Казахстана объяснить обращение за помощью к ОДКБ

США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью к ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас наиболее важно — это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие: «Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику».